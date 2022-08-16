Голова МВА поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"У Словʼянську проживало 100 тис. людей, зараз - 20 тис. Ті, хто хотів, уже виїхали. Але серед 20 тис., які залишилися, майже 2 тис. дітей і 2 тис. малорухомих громадян. До деяких приходять родичі й знайомі, але вони також виїжджають. Траплялися випадки, коли люди просто лишалися самі в квартирах. Ми їх знаходимо, бо маємо необхідну інформацію, відправляємо їх у лікарні й уже потім евакуйовуємо", - зазначив Лях.

Посадовець додав, що поки не планується примусова евакуація зі Словʼянська, але люди самі повинні розуміти, якою складною буде зима.

"Поки що ми проводимо розʼяснювальну роботу щодо необхідності виїжджати зі Словʼянська. Наразі можливість виїхати зі Словʼянська є: декілька напрямків і з супроводом. Поки що примусової евакуації не буде. Але люди повинні розуміти, що на них чекає взимку: проблеми з постачанням води, електрикою, теплом і т.д.", - зауважив Вадим Лях.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 16 серпня війська РФ ведуть наступ по напрямках: Лисичанський нафтопереробний завод - Івано-Дар'ївка, Старомихайлівка - Невельське й Солодке - Новомихайлівка. На напрямках Покровське - Бахмутське та Горлівка - Залізне точаться бої.

16 серпня СБУ повідомила про затримання у Слов'янську зловмисника, який з "подвійним" громадянством здавав окупантам дислокацію та переміщення ЗСУ.

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