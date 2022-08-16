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Здавав окупантам дислокацію та переміщення ЗСУ: мешканця Слов'янська взяли під варту

16 серпня, 2022 вiвторок
16:51
Кримінал Здавав окупантам дислокацію та переміщення ЗСУ: мешканця Слов'янська взяли під варту

У Слов'янську зловмисника, який з "подвійним" громадянством здавав окупантам дислокацію та переміщення ЗСУ, взяли під варту

Про це інформує Служба безпеки України.

На Донеччині СБУ затримала агента РФ, який передавав інформацію про перебування та переміщення української армії.

"Насамперед ворога цікавили позиції української артилерії, яка знищує командні пункти та склади з боєприпасами окупаційних угруповань", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисником виявився громадянин Росії, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну агент вийшов на представників ворожих спецслужб.

"За завданням окупантів вів таємне спостереження за позиціями українських військ та їх передислокацією поблизу лінії фронту. Свої розвіддані супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій з прив’язкою до місцевості", - додають в СБУ.

Через знайомого з Росії зловмисник підтримував зв’язок із загарбниками, а для передачі даних застосовували анонімний телеграм-канал.

Правоохоронці викрили за місцеперебуванням і затримали агента РФ.

Нині йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • На Донеччині СБУ затримала агентів РФ, які повідомляли окупантам про наслідки їхніх обстрілів і переміщення ЗСУ, розвідували позиції України.
  • 5 серпня Служба безпеки України у Львівській області оголосила підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до агресивної війни та розв'язування воєнного конфлікту.
  • 10 серпня СБУ затримала агента РФ, який на Донеччині корегував вогонь рашистів і звітував про результати обстрілів.
  • 12 серпня Служба безпеки України повідомила про підозру вородожому пропагандисту з Донеччини, який після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну утік на Волинь.

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Росія
СБУ
ЗСУ
ФСБ
війна з Росією
Донеччина
Слов'янськ
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