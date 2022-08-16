Про це інформує Служба безпеки України.

На Донеччині СБУ затримала агента РФ, який передавав інформацію про перебування та переміщення української армії.

"Насамперед ворога цікавили позиції української артилерії, яка знищує командні пункти та склади з боєприпасами окупаційних угруповань", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисником виявився громадянин Росії, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну агент вийшов на представників ворожих спецслужб.

"За завданням окупантів вів таємне спостереження за позиціями українських військ та їх передислокацією поблизу лінії фронту. Свої розвіддані супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій з прив’язкою до місцевості", - додають в СБУ.

Через знайомого з Росії зловмисник підтримував зв’язок із загарбниками, а для передачі даних застосовували анонімний телеграм-канал.

Правоохоронці викрили за місцеперебуванням і затримали агента РФ.

Нині йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.