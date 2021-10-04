У справі аварії танкера Delfi оголосили підозру екскомандиру корабля морської охорони

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, 16 листопада 2019 року командир корабля, який ніс бойове чергування поблизу Одеського морського порту, знаючи про порушення у танкера "Delfi", не затримав його і не конвоював до порту.



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Прикордонниками встановлено, що танкер перетнув державний кордон без необхідних документів та з меншою кількістю екіпажу, ніж потрібно.

Також було зафіксовано незадовільний стан судна, який створював передумови до загрози життю та здоров’ю членів екіпажу та сторонніх осіб.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.

10 вересня 2020 року Танкер Delfi забрали з одеського пляжу "Дельфін", де він пробув з 22 листопада 2019 року.

Аварійний танкер Delfi близько 14-ї години 10 вересня 2020 року прибув в супроводі плавкрана та буксирів до нафтогавані порту Чорноморськ.