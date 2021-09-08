У справі "вагнерівців" є зрада інтересів держави, - Княжицький

Таку думку він висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Це дійсно може розглядатись як державна зрада, але більш всього, що це була звичайна дурість наших високопосадовців. Очевидно, що це зрада інтересів держави та багатьох українських розвідників, які готували цю спецоперацію. Які були причини таких дій президента Зеленського повинно показати розслідування. Але, чесно кажучи, за такі дії потрібно оголошувати імпічмент", - сказав Княжицький.



Народний депутат зауважив, що не тільки видання CNN підтвердило "злиття" цієї спецоперації українською владою. На його думку, це питання часу і невдовзі інші незалежні ЗМІ підтвердять дану інформацію.



"США не чекають від Зеленського виправдань. Вони чекають від президента дій, а конкретніше - боротьби з корупцією та створення незалежної судової системи. Але поки що влада Зеленського демонструє найгірші приклади управління державою часів Януковича. Особисто я вважаю, що матеріал, який опублікувало CNN, є попередженням Зеленському. Оскільки CNN традиційно підтримує демократів і в їхньому матеріалі ми не побачили нічого сенсаційного, чого б ми не знали до візиту Зеленського в США", - додав Княжицький.



Нардеп припустив, що оприлюднення матеріалу CNN було заплановано після візиту Зеленського до США. На думку Княжицького, матеріал CNN є досить м'яким і вже розслідування Bellingcat розставить все по своїх місцях.

Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".

CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання "вагнерівців" українські спецслужби і чим допомагали США.