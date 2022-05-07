У спробах зупинити контрнаступ ЗСУ, росіяни підірвали три мости на Харківщині, у Маріуполі продовжується штурм "Азовсталі", - Генштаб

Про це повідомляє генштаб ЗСУ у facebook.

За оперативною інформацією станом на 6:00 7 травня, у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами було здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони.

Загалом на Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору цих територій з окупованим Кримом.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ.

В Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталь" та здійснює штурм заводу.

На Південнобузькому напрямку ворог завдавав вогневого ураження із застосуванням артилерії по позиціям наших військ.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотирнадцять БпЛА типу "Орлан".

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 6 травня на Миколаївщині ЗСУ знищили склад із боєприпасами та військову техніку ворога.

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