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Головна війна з Росією У спробах зупинити контрнаступ ЗСУ, росіяни підірвали три мости на Харківщині, у Маріуполі продовжується штурм "Азовсталі", - Генштаб

У спробах зупинити контрнаступ ЗСУ, росіяни підірвали три мости на Харківщині, у Маріуполі продовжується штурм "Азовсталі", - Генштаб

7 травня, 2022 субота
07:31
війна з Росією Азовсталь

6 травня російські окупанти підірвали три автомобільні мости у Харківській області, аби зупинити контрнаступ Сил оборони України та продовжують штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі

Про це повідомляє генштаб ЗСУ у facebook

За оперативною інформацією станом на 6:00 7 травня, у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами було здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони.

Загалом на Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору цих територій з окупованим Кримом. 

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ. 

В Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталь" та здійснює штурм заводу. 

На Південнобузькому напрямку ворог завдавав вогневого ураження із застосуванням артилерії по позиціям наших військ. 

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотирнадцять БпЛА типу "Орлан".

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника. 

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Харківська область
Маріуполь
ЗСУ
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Генштаб
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Генштаб ЗСУ
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