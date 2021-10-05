У США боєць змішаних єдиноборств помер після поразки нокаутом

Про це повідомляє MMAFighting.

Торнтон помер після травм, отриманих внаслідок поразки на турнірі промоушена кулачних боїв Bare Knuckle FC. 20 серпня в Міссісіпі (США) він вже на 19-й секунді бою був відправлений у нокаут Діллоном Клеклером, після чого доставлений в медичний центр.

Торнтон був частково паралізований після бою і залишався в лікарні протягом кількох тижнів. Останнім часом він боровся з інфекцією, викликаною травмою спинного мозку.