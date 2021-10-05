У США боєць змішаних єдиноборств помер після поразки нокаутом
Американський боєць змішаних єдиноборств Джастін Торнтон помер через півтора місяця після поразки нокаутом у поєдинку на голих кулаках
Про це повідомляє MMAFighting.
Торнтон помер після травм, отриманих внаслідок поразки на турнірі промоушена кулачних боїв Bare Knuckle FC. 20 серпня в Міссісіпі (США) він вже на 19-й секунді бою був відправлений у нокаут Діллоном Клеклером, після чого доставлений в медичний центр.
Торнтон був частково паралізований після бою і залишався в лікарні протягом кількох тижнів. Останнім часом він боровся з інфекцією, викликаною травмою спинного мозку.
- Нагадаємо, у лютому 2021 року у Пакистані боксер Мухаммад Аслам Хан помер після нокауту в поєдинку проти Валі Хана.
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