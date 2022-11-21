Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У США чоловік відкрив стрілянину в ЛГБТ-клубі, 5 людей загинуло, щонайменше 25 поранені

У США чоловік відкрив стрілянину в ЛГБТ-клубі, 5 людей загинуло, щонайменше 25 поранені

21 листопада, 2022 понедiлок
09:00
Світ пістолет

У США в нічному ЛГБТ-клубі у Колорадо-Спрінгс чоловік відкрив стрілянину в суботу ввечері, внаслідок чого 5 людей загинуло, а 25 зазнали поранень

Про це повідомляє Reuters.

Нападника зупинили інші відвідувачі закладу. Поліція висунула підозру 22-річному Андерсену Лі Олдрічу та зазначила, що він використовував гвинтівку під час скоєння злочину. На стрілкові був військовий бронежилет, при собі він мав 6 магазинів з боєприпасами. На місці злочину було знайдено ще кілька видів стрілецької зброї.

За словами поліції, перший дзвінок про стрілянину надійшов незадовго до опівночі, нападника затримали протягом кількох хвилин.

Влада зазначає, що кілька поранених наразі у критичному стані.

В неділю, 20 листопада, поліція заявила, що почала розслідування аби дізнатися, чи був напад мотивований ненавистю. Reuters повідомляє, що у понеділок, 21 листопада, поліція має оприлюднити додаткові деталі злочину під час брифінгу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
США
Читайте також:
Дональд Трамп
19 листопада, 2022 субота
Республіканці уже точно ніколи не висунуть Трампа в президенти, - Піонтковський
Саакашвили суд
20 листопада, 2022 неділя
Пенітенціарна служба Грузії заперечує, що Саакашвілі отруїли 
20 листопада, 2022 неділя
Сі Цзіньпін попередив Байдена про червону лінію у відносинах США та Китаю, - МЗС КНР
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.5
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 листопада
09:13
Донеччина, Торецьк
Протягом доби росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині
08:52
Харківщина
Росіяни обстріляли житловий будинок на Харківщині, є загибла й поранені
08:50
російські окупанти
Британська розвідка вказала на найвразливішу ділянку оборони РФ на фронті
08:49
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
На окупованій території Запорізької області відбувається ротація військ РФ, - депутат облради Лишенко
08:31
Революція гідності
В Україні відзначають День гідності та свободи
08:31
Оновлено
УПЛ, Кривбас - Металіст 1925
УПЛ: результати та розклад матчів 14-го туру
08:27
збірна Англії
ЧС-2022: розклад матчів та трансляцій 21 листопада
08:08
Тейлор Свіфт отримала головну нагороду на American Music Awards
08:05
OPINION
Вікторія Сюмар
Ми проживемо цю зиму…
07:43
ЗСУ
Захисники України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів на Донеччині
07:34
Окупанти регулярно вночі обстрілюють Нікопольщину
Росіяни 6 разів за ніч обстріляли Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії, є поранений
07:30
ЗСУ
ЗСУ уразили райони зосередження ворога, пункти управління та колону російських військ
07:07
окупант
Окупанти грабують будинки цивільних в окупованій Любимівці на Херсонщині та примусово переселяють мешканців Луганщини, - Генштаб
06:36
Втрати РФ
Аналітики порахували, скільки військової техніки втратила Росія під час повномасштабної війни в Україні
06:03
Корейський KF-16D
Неподалік столиці Південної Кореї розбився винищувач
05:39
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
У ЗСУ прокоментували домовленості про виробництво іранських дронів на території РФ та можливість передачі ракет 
05:19
світло
Відключення світла в Україні: 21 листопада по всіх регіонах діятимуть планові графіки
01:57
Касим-Жомарт Токаєв
Вибори президента Казахстану: за даними екзитполу, виграє Токаєв
00:52
Німеччина уряд
Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: що відомо
00:30
Крістін Ламбрехт
Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему Patriot для захисту від потенційних ракетних обстрілів
2022, неділя
20 листопада
23:18
Іван Федоров, мер Мелітополя
Поблизу Мелітополя пролунали три вибухи біля залізничної станції, - мер
23:01
Аналітика
Сергій Згурець
Що більше британських антидронових систем отримаємо, то простіше буде боротися з російськими БПЛА. Колонка Сергія Згурця
22:46
Гроші
Прем’єри Польщі та Фінляндії підтримали конфіскацію російських активів на користь України
22:09
G7
Країни G7 закликають ООН до серйозної реакції на ракетні запуски КНДР
22:00
Відновлення енергосистеми України триває цілодобово, - Зеленський
21:49
Володимир Зеленський
Загалом на Сході вже майже 400 обстрілів із початку дня, - Зеленський
21:45
Коронавірус
Китай повідомив про першу смерть від COVID-19 за майже 6 місяців
21:21
ЄС Україна
Європейський Союз виділяє €14 млн на шкільні автобуси для України
21:10
Світло
Укренерго: 21 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення
20:45
школярі, діти
На Херсонщині окупанти вривалися до помешкань сімей з малолітніми дітьми
20:17
Розслідування вибуху в Пшеводуві не показало точно, звідки запустили ракету, - Моравецький
20:09
Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН
"Кожен пункт пропрацьований": Зеленський назвав українську формулу миру
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Вологі мрії "русскіх лібєралов"
19:59
ЧС-2022, Катар - Еквадор, Еннер Валенсія (в центрі)
Еквадор переміг Катар у стартовому матчі ЧС-2022
19:41
Маріуполь окупанти
ЗСУ відбили сім ворожих атак, окупанти намагаються наступати на трьох напрямках
19:25
Туреччина солдати
Туреччина вдарила по позиціях курдів на півночі Сирії: щонайменше 31 загиблий
19:24
окупанти
ЗСУ б'ють по окупантах: до лікарні Скадовська привезли 100 поранених
19:19
Інтерв’ю
путін та Байден, війна в Україні
Тепер республіканці критикуватимуть Байдена через недостатню допомогу Україні, а не так, як це робив Трамп, - Піонтковський
19:01
МіГ-31 К
Генштаб пояснив, чому так часто оголошуються тривоги по всій Україні
18:53
Китай, аеростати
Китай готується протистояти дронам-камікадзе повітряними кулями
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV