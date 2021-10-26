У США назвали ключову умову бою Ломаченка проти "нового Мейвезера"
Головний редактор журналу The Ring Даг Фішер заявив, що задля зустрічі з українцем Василем Ломаченком американському боксеру Шакуру Стівенсону доведеться перейти з другої напівлегкої у в легку вагу
Про це повідомляє The Ring.
За словами Фішера, задля зустрічі з Ломаченком, чемпіону світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) в першій напівлегкій вазі (до 59 кг), доведеться піднятися у легку категорію (до 61,2 кг), де зараз виступає українець.
"Ломаченко не битиметься зі Стівенсоном у другій напівлегкій вазі. Хіба що у легкій. Але там у Шакура будуть виклики проти Теофімо Лопеса та Девіна Хейні", - сказав Фішер.
Він додав, що у Сітвенсона, якого у США називають "новим Флойдом Мейвезером", є все необхідне аби стати новим лідером легкого дивізіону.
"У легкій вазі Стівенсон буде потужнішим і зможе зберегти свою швидкість. У цьому дивізіоні він стане проблемою для всіх бійців. У Шакура вистачає майстерності і для того, щоб бути конкурентним навіть у 63,5 кг. Проте, вище легкого дивізіону Стівенсон вже буде не таким ефективним", – переконаний Фішер.
- Нагадаємо, 26 жовтня колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик заявив, що Василю Ломаченку залишилося провести перед завершенням кар'єри лише два-чотири боя.
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