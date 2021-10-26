У США назвали ключову умову бою Ломаченка проти "нового Мейвезера"

Про це повідомляє The Ring.

За словами Фішера, задля зустрічі з Ломаченком, чемпіону світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) в першій напівлегкій вазі (до 59 кг), доведеться піднятися у легку категорію (до 61,2 кг), де зараз виступає українець.

"Ломаченко не битиметься зі Стівенсоном у другій напівлегкій вазі. Хіба що у легкій. Але там у Шакура будуть виклики проти Теофімо Лопеса та Девіна Хейні", - сказав Фішер.

Він додав, що у Сітвенсона, якого у США називають "новим Флойдом Мейвезером", є все необхідне аби стати новим лідером легкого дивізіону.

"У легкій вазі Стівенсон буде потужнішим і зможе зберегти свою швидкість. У цьому дивізіоні він стане проблемою для всіх бійців. У Шакура вистачає майстерності і для того, щоб бути конкурентним навіть у 63,5 кг. Проте, вище легкого дивізіону Стівенсон вже буде не таким ефективним", – переконаний Фішер.