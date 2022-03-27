У США немає стратегії зміни режиму в Росії, – Блінкен

Про це повідомляє Reuters.

"Як Ви знаєте і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму в Росії – або де-небудь ще, якщо вже на те пішло", – заявив він.

Блінкен додав, що президент США мав на увазі те, що Путін не може бути уповноважений вести війну або брати участь в агресії проти України або кого-небудь ще.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сказав, що Володимир Путін – це "м'ясник". Таке порівняння президент США використав після розмови з українським біженцями у Варшаві.