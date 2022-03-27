У США немає стратегії зміни режиму в Росії, – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав після того, як президент Джо Байден заявив, що Володимир Путін "не може залишатися при владі", що у США немає стратегії зміни режиму в Росії
Про це повідомляє Reuters.
"Як Ви знаєте і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму в Росії – або де-небудь ще, якщо вже на те пішло", – заявив він.
Блінкен додав, що президент США мав на увазі те, що Путін не може бути уповноважений вести війну або брати участь в агресії проти України або кого-небудь ще.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден сказав, що Володимир Путін – це "м'ясник". Таке порівняння президент США використав після розмови з українським біженцями у Варшаві.
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