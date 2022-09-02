У США обшукали об'єкти власності олігарха, якого пов'язують з Путіним, - ЗМІ

Про це повідомляє CNBC.

До такого процесу залучали представників федерального бюро розслідувань, поліції та служби внутрішньої безпеки США.

Так, в одній із багатоповерхівок у Нью-Йорку – Манхеттені та будинку у Гемптоні правоохоронці провели обшуки. Аналогічні кроки були зроблені в об'єктах власності на Фішер-Айленд у Маямі.

Зазначається, що ці будівлі можливо можуть бути пов'язані із російським олігархом, яхту за 900 мільйонів доларів якого цієї весни конфіскували в Іспанії.

Журналісти з посиланням на мінфін США кажуть, що йдеться про Віктора Вексельберга з близького оточення Володимира Путіна. Підсанкційний мільярдер є очільником конгломерату "Ренова" з інтересами у металургійній, гірничодобувній і технологічній галузях.

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