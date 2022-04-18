Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США.



Росія додала 11 батальйонних тактичних груп (БТГ) до своїх сил на Сході та Півдні України з кінця минулого тижня, в результаті чого загальна кількість БТГ у Росії досягла 76.

"Вони розширили свої можливості всередині України", – сказав чиновник журналістам, додавши, що всі російські сухопутні війська наразі зосереджені на Сході та Півдні України, але США не можуть точно визначити, як поширюються нові батальйонно-тактичні групи поза межами України.

У той же час США направили в регіон чотири рейси допомоги Україні з останнього раунду допомоги, санкціонованого президентом США Джо Байденом , на суму 800 мільйонів доларів , зазначив чиновник.

За словами чиновника, інший повинен прибути «протягом наступних 24 годин», але ніяких подробиць щодо того, яке обладнання було на рейсах, не було надано.