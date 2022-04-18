У США порахували сили російських окупантів на Сході та Півдні України, - СNN
З кінця минулого тижня Росія додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГр) до своїх сил на Сході та Півдні України, внаслідок чого загальна кількість російських БТГ досягла 76
Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США.
Росія додала 11 батальйонних тактичних груп (БТГ) до своїх сил на Сході та Півдні України з кінця минулого тижня, в результаті чого загальна кількість БТГ у Росії досягла 76.
"Вони розширили свої можливості всередині України", – сказав чиновник журналістам, додавши, що всі російські сухопутні війська наразі зосереджені на Сході та Півдні України, але США не можуть точно визначити, як поширюються нові батальйонно-тактичні групи поза межами України.
У той же час США направили в регіон чотири рейси допомоги Україні з останнього раунду допомоги, санкціонованого президентом США Джо Байденом , на суму 800 мільйонів доларів , зазначив чиновник.
За словами чиновника, інший повинен прибути «протягом наступних 24 годин», але ніяких подробиць щодо того, яке обладнання було на рейсах, не було надано.
- Нагадаємо, військовий експерт Жданов вважає, що росіяни обмежені в часі підготовки до наступу на Донбас, і це грає на користь Україні.
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