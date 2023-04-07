У США правоохоронці помилилися адресою та застрелили невинного чоловіка по сусідству
У штаті Нью-Мексико представники поліції, отримавши повідомлення про домашнє насильство, прибули за помилковою адресою та в результаті сутички застрелили невинного чоловіка
Про це повідомляє NBC News.
Поліція міста Фармінгтон, штату Нью-Мексико, отримала повідомлення про домашнє насильство у північно-західній частині міста.
Прибувши на місце подій, правоохоронці помилилися будинком, завітавши за номером 5305 замість 5308. Зателефонувавши диспетчеру, офіцери попросили передати громадянам, які потребують допомоги, підійти до вхідних дверей.
"Поліцейські відійшли від 5305, тим часом як 52-річний Роберт Дотсон відкрив свої вхідні двері, озброєний пістолетом. У цей момент правоохоронці здійснили як мінімум один постріл зі службової зброї", - ідеться у повідомленні Департаменту громадської безпеки штату.
Зазначається, Дотсон не був фігурантом справи, а лише помилковим свідком.
Право на володіння зброєю закріплене у Конституції США.
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