Про це пише The New York Times.

На думку американської влади, атака безпілотника на Кремль на початку цього місяця, найімовірніше, була організована або українськими військовими спецслужбами, або українськими розвідувальними силами.

Зазначається, що американська розвідка не знає, який саме підрозділ спланував атаку, і незрозуміло, чи знав про операцію президент України Володимир Зеленський або інші високопосадовці. Хоча деякі чиновники стверджують, що Зеленський не знав.

Американські офіційні особи заявили, що рівень впевненості в тому, що український уряд безпосередньо санкціонував атаку безпілотників на Кремль є "низьким", оскільки розвідувальні служби ще не мають конкретних доказів того, які саме урядовці або українські підрозділи були залучені до цієї атаки.

"Схоже, що ця атака була частиною серії операцій, які викликали дискомфорт у чиновників Сполучених Штатів - найбільшого постачальника військового обладнання для України. Адміністрація Байдена стурбована ризиком того, що Росія звинуватить офіційних осіб США та помститься, поширивши війну за межі України", - йдеться у повідомлені.