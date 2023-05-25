У США припускають причетність України до атаки дронів на Кремль, - NYT
Американські спецслужби не мають чіткого уявлення про те, хто здійснив атаку дронів по Кремлю, але припускають, що це могло бути частиною таємної операції, організованої українськими спецслужбами
Про це пише The New York Times.
На думку американської влади, атака безпілотника на Кремль на початку цього місяця, найімовірніше, була організована або українськими військовими спецслужбами, або українськими розвідувальними силами.
Зазначається, що американська розвідка не знає, який саме підрозділ спланував атаку, і незрозуміло, чи знав про операцію президент України Володимир Зеленський або інші високопосадовці. Хоча деякі чиновники стверджують, що Зеленський не знав.
Американські офіційні особи заявили, що рівень впевненості в тому, що український уряд безпосередньо санкціонував атаку безпілотників на Кремль є "низьким", оскільки розвідувальні служби ще не мають конкретних доказів того, які саме урядовці або українські підрозділи були залучені до цієї атаки.
"Схоже, що ця атака була частиною серії операцій, які викликали дискомфорт у чиновників Сполучених Штатів - найбільшого постачальника військового обладнання для України. Адміністрація Байдена стурбована ризиком того, що Росія звинуватить офіційних осіб США та помститься, поширивши війну за межі України", - йдеться у повідомлені.
- Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня.
- Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що після вибуху дрона над кремлем необхідно "фізично усунути" Зеленського та його уряд.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія використає "удар безпілотника по Кремлю", щоб скасувати ще більше парадів 9 травня.
- Речник президента Росії Дмитро Пєсков висловив упевненість, що за атакою безпілотника на Кремль стоїть Україна, якій США нібито наказали це зробити.
- Натомість українська сторона відповіла, що не має жодної причетності до цієї атаки.
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