ISW припустили, як РФ використає атаку безпілотника на Кремль
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія використає "удар безпілотника по Кремлю", щоб скасувати ще більше парадів 9 травня
Про це повідомляє ISW.
У звіті зазначають, що російські чиновники, ймовірно, "використовують удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасованих парадів до Дня Перемоги 9 травня".
Також аналітики вказують на те, що за повідомленнями, Кремль продовжує перебудову органів внутрішньої безпеки.
А також вони нагадують, що ISW вже оцінював, що російська влада може використати низку нових законів, які посилюють покарання за дискредитацію російських збройних сил.
- Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня.
- Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що після вибуху дрона над кремлем необхідно "фізично усунути" Зеленського та його уряд.
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