В США провели обшуки у Дерипаски. Шукали зв'язок з Путіним та докази ухилення від санкцій, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Олігарх потрапив під санкції у 2018 році через зв’язки з президентом РФ Владіміром Путіним. Ще до вторгнення РФ в Україну ФБР провело обшуки у пов’язаних з Дерипаскою особняку у Вашингтоні та таунхаусі в Нью-Йорку.

Заходи були необхідні для пошуку інформації про те, яким чином і чи керував Дерипаска грошовими потоками після накладення санкцій. В ході обшуків ФБР вилучили низку коштовних картин, туристичні черевики, посуд, фінансові документи, телефонні рахунки та інші документи. У Дерипаски звинувачення правоохоронців відкидають.

Чотири роки тому олігарх потрапив під санкції через зв’язки з Путіним: бізнесмен подорожував за російським дипломатичним паспортом і виконував обов’язки державного емісара за вказівкою Путіна. Зв'язки були настільки тісними, що Дерипаска відмивав путінські гроші через свою компанію та володів активами від його імені, як з’ясував Мінфін США.

Щоб накласти арешт на активи олігарха на виконання санкцій, агенти ФБР "повинні довести, що злочин був скоєний, а територія, яка підлягає обшуку, містить докази злочину, вигоду від злочину або майно, використане у ході скоєння злочину".

Під час рейду в Нью-Йорку ФБР шукало документи, пов’язані з компанією Gracetown Inc., яка з 2013 року керувала сплатою податку на нерухомість таунхаусу Грінвіч-Віллідж, який пов'язують з Дерипаскою. Британські правоохоронці раніше заморозили рахунки засновника компанії, адже з’ясували, що через них Дерипаска відмивав кошти. Загалом на рахунках було близько 110 тисяч фунтів.

Головними активами Дерипаски є Група En+ (що активи в електроенергетиці та частку в Rusal), Група ГАЗ та група Інгосстрах (фінанси).

Нагадаємо, восени минулого року у Вашингтоні ФБР обшукувала будинок російського олігарха Дерипаск

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