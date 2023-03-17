Про це повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу, Вашингтон не припинив польоти повністю, проте зараз оцінює ризики та переваги продовження операцій над Чорним морем. Одразу після падіння дрона 14 березня, Пентагон відправив ще один MQ-9 Reaper в той самий район, аби прослідкувати за діями росіян, котрі шукали уламки.

Військові проводять аналіз та вивчають маршрути безпілотників, аби знизити ризик конфлікту з росіянами, котрі регулярно літають в районі тимчасово окупованого Криму.

"Пентагон планує проаналізувати загальні витрати та вигоди від виконання цих місій, порівнявши потенційну розвідувальну цінність конкретного маршруту з ризиком ескалації конфлікту з Росією", - ідеться в матеріалі CNN.

Окрім того, телеканал спирається на слова одного з американських високопосадовців. За його інформацією, військові США стурбовані можливим обмеженням маршрутів для роботи безпілотників - це може вплинути на збір розвідданих щодо війни в Україні. Разом із тим, заявили у Вашингтоні, Сполучені Штати мають альтернативні джерела отримання інформації, як от супутники-шпигуни.