У США розмірковують над доцільністю запуску дронів над Чорним морем, - CNN
Сполучені Штати аналізують, наскільки доцільно продовжувати операції над Чорним морем після збиття російським винищувачем одного з них 14 березня
Про це повідомляє CNN.
За інформацією телеканалу, Вашингтон не припинив польоти повністю, проте зараз оцінює ризики та переваги продовження операцій над Чорним морем. Одразу після падіння дрона 14 березня, Пентагон відправив ще один MQ-9 Reaper в той самий район, аби прослідкувати за діями росіян, котрі шукали уламки.
Військові проводять аналіз та вивчають маршрути безпілотників, аби знизити ризик конфлікту з росіянами, котрі регулярно літають в районі тимчасово окупованого Криму.
"Пентагон планує проаналізувати загальні витрати та вигоди від виконання цих місій, порівнявши потенційну розвідувальну цінність конкретного маршруту з ризиком ескалації конфлікту з Росією", - ідеться в матеріалі CNN.
Окрім того, телеканал спирається на слова одного з американських високопосадовців. За його інформацією, військові США стурбовані можливим обмеженням маршрутів для роботи безпілотників - це може вплинути на збір розвідданих щодо війни в Україні. Разом із тим, заявили у Вашингтоні, Сполучені Штати мають альтернативні джерела отримання інформації, як от супутники-шпигуни.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
- 15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.
- У Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом.
- 16 березня міністерство оборони США оприлюднило відео зіткнення російського Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем у вівторок.
- Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.96
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе