У США ще три штати визнали Голодомор геноцидом українців, - Маркарова

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Ще три штати – Вашингтон, Мериленд і Аризона долучились до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид", - зазначила пані посол.

Станом на сьогодні вже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.

"Посольство України в США спільно з Крайовий комітет США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу. Запрошуємо українську громаду по всіх штатах долучатися до кампанії вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому", – зазначила Маркарова.

Вона також подякувала губернатору штату Вашингтон Джею Інслі, губернатору штату Мериленду Весу Муру, губернатору Арізони Кеті Хобс за солідарність з Україною.