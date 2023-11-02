У США ще три штати визнали Голодомор геноцидом українців, - Маркарова
Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, що ще три штати визнали Голодомор геноцидом українського народу
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Ще три штати – Вашингтон, Мериленд і Аризона долучились до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид", - зазначила пані посол.
Станом на сьогодні вже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.
"Посольство України в США спільно з Крайовий комітет США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу. Запрошуємо українську громаду по всіх штатах долучатися до кампанії вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому", – зазначила Маркарова.
Вона також подякувала губернатору штату Вашингтон Джею Інслі, губернатору штату Мериленду Весу Муру, губернатору Арізони Кеті Хобс за солідарність з Україною.
- Раніше у жовтні Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор геноцидом українського народу.
- До країн і організацій, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, також відносяться: Італія, Нідерланди, Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Хорватія, Словаччина, Вельс, Європарламент та Балтійська Асамблея.
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