У США торнадо забрав життя щонайменше півсотні людей
Внаслідок торнадо в американському штаті Кентуккі загинуло щонайменше 50 людей
Про це повідомлє Голос Америки.
За словами губернатора штату Енді Бешіра, кількість жертв торнадо в американському штаті Кентуккі може сягнути 100 людей.
"Цей торнадо спричинив одні з найгірших руйнувань за довгий час. Ймовірно, це стане найгіршим торнадо за історію штату. Ми вважаємо, що кількість жертв серед мешканців Кентуккі перевищить 50 осіб і, можливо, складе 70 - 100", - сказав Бешір.
Він додав, що торнадо значно пошкодив приміщення свічкового заводу, де у цей час перебувало 110 людей, десятки з яких могли загинути.
У штаті введено надзвичайний стан і активізовано Національну гвардію.
- Нагадаємо,у березні 2021 року щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок серії торнадо, що обрушилися на штат Алабама.
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