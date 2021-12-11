У США торнадо забрав життя щонайменше півсотні людей

Про це повідомлє Голос Америки.

За словами губернатора штату Енді Бешіра, кількість жертв торнадо в американському штаті Кентуккі може сягнути 100 людей.

"Цей торнадо спричинив одні з найгірших руйнувань за довгий час. Ймовірно, це стане найгіршим торнадо за історію штату. Ми вважаємо, що кількість жертв серед мешканців Кентуккі перевищить 50 осіб і, можливо, складе 70 - 100", - сказав Бешір.

Він додав, що торнадо значно пошкодив приміщення свічкового заводу, де у цей час перебувало 110 людей, десятки з яких могли загинути.

У штаті введено надзвичайний стан і активізовано Національну гвардію.