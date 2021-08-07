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У США від коронавірусу повністю вакцинували половину населення

7 серпня, 2021 субота
10:55
Коронавірус Вакцинація

У США повністю вакцинувалися від COVID-19 50% громадян країни

Про це повідомив директор зі статистики пандемії в Білому домі доктор Сайрус Шахпар у twitter.

За його словами, половина американців різного віку пройшли повну вакцинацію проти коронавирусной інфекції.  

"Середня кількість вакцинованих за 7 днів зросла на 11% в порівнянні з минулим тижнем і на 44% за останні 2 тижні. 50% американців різного віку наразі повністю вакциновані", - написав Шахпар. 
 

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Вакцинація
Білий дім
США
COVID-19
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