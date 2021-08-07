У США від коронавірусу повністю вакцинували половину населення

Про це повідомив директор зі статистики пандемії в Білому домі доктор Сайрус Шахпар у twitter.

За його словами, половина американців різного віку пройшли повну вакцинацію проти коронавирусной інфекції.

"Середня кількість вакцинованих за 7 днів зросла на 11% в порівнянні з минулим тижнем і на 44% за останні 2 тижні. 50% американців різного віку наразі повністю вакциновані", - написав Шахпар.

