В Україні за добу зробили рекордну кількість щеплень від COVID-19
У п'ятницю, 6 серпня, в Україні було зроблено 170 602 щеплення від коронавірусу
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.
У МОЗ заявили, що це є рекордним показником з початку кампанії з вакцинації. Першу дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані - 69 052 особи.
Від початку кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218.
Загалом проведено 6 408 308 щеплень.
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