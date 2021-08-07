В Україні за добу зробили рекордну кількість щеплень від COVID-19

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.

У МОЗ заявили, що це є рекордним показником з початку кампанії з вакцинації. Першу дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані - 69 052 особи.

Від початку кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218.

Загалом проведено 6 408 308 щеплень.

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