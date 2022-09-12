У США відреагували на російські ракетні удари по інфраструктурі України
У США вважають, що ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі були завдані РФ у відповідь на звільнення ЗСУ захоплених територій на Сході
Про це у твіттері написала посол США в Україні Бріджит Брінк.
За її словами, окупанти намагаються знищити найважливішу українську інфраструктуру.
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"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на Сході: запуск ракет з метою знищити найважливішу цивільну інфраструктуру", - зауважила Брінк.
- На Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині 11 вересня виникли перебої з електроводопостачанням через обстріли росіян. Окупанти били по критичній інфраструктурі регіонів. У результаті обстрілів в Харківській області та перебої з електропостачанням затримувалися потяги з та до Сум, Полтави й Києва.
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