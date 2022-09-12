Удар по критичній інфраструктурі є помстою росіян за розгром на Харківщині, - журналіст Казанський
Помстою за провал на фронті та боягузливу втечу з Харківської області Росія зробила удар по цивільній інфраструктурі України
Про це сказав журналіст Денис Казанський.
"Це чергова підла спроба відігратися на цивільному населенні – ні на що інше Росія та її недоармія вже не здатні. Сьогодні російські пропагандисти цілий день билися у нападах, закликаючи бомбити електростанції та лінії електропередач, щоб залишити без світла лікарні та пологові будинки. І ось тепер країна-терорист почала втілювати свої загрози у життя", - говорить він.
Разом з цим журналіст підкреслив, що в тих, хто приймає рішення завдати ракетного удару по території України, має бути розуміння, що відповідь може бути симетричною.
- 11 вересня пресслужба ПК "Схід" заявила, що зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів. "Усього – 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.
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