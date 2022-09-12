Удар по критичній інфраструктурі є помстою росіян за розгром на Харківщині, - журналіст Казанський

Про це сказав журналіст Денис Казанський.

"Це чергова підла спроба відігратися на цивільному населенні – ні на що інше Росія та її недоармія вже не здатні. Сьогодні російські пропагандисти цілий день билися у нападах, закликаючи бомбити електростанції та лінії електропередач, щоб залишити без світла лікарні та пологові будинки. І ось тепер країна-терорист почала втілювати свої загрози у життя", - говорить він.

Разом з цим журналіст підкреслив, що в тих, хто приймає рішення завдати ракетного удару по території України, має бути розуміння, що відповідь може бути симетричною.

11 вересня пресслужба ПК "Схід" заявила, що зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів. "Усього – 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.