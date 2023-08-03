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У США винесли смертний вирок чоловіку, який вбив 11 людей у синагозі

3 серпня, 2023 четвер
00:30
Світ Атака на синагогу в Пітсбурзі

У США присяжні висловилися за смертну кару Роберту Бауерсу, який у 2018 році вбив 11 людей у синагозі в Пітсбурзі

Про це повідомляє The New York Times.  

2 серпня присяжні висловилися за смертний вирок Роберту Бауерсу за вбивство 11 людей у синагозі "Древо життя" в Піттсбурзі в 2018 році, яке стало найбільшим антисемітським нападом в історії США.

У червні присяжні визнали 50-річного Бауерса винним за 63 пунктами обвинуваченим у злочинах на ґрунті ненависті в ході судового процесу, що проходив у Піттсбурзі в штаті Пенсільванія.

Адвокати Бауерса стверджували, що він страждає на серйозні психічні захворювання, у тому числі шизофренію.

Присяжні заслухали свідчення деяких людей, які вижили після нападу, і ознайомилися з доказами антисемітських поглядів Бауерса. Йдеться про численні повідомлення з нападками на євреїв, які він розміщував на одному з ультраправих сайтів протягом кількох місяців, що передували нападу.

Суддя окружного суду Роберт Колвілл має офіційно винести смертний вирок Бауерсу на слуханнях 3 серпня, під час яких перед судом виступатимуть родичі жертв.

Рішення присяжних стало першим смертним вироком, винесеним з моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена.

Міністерство юстиції США запровадило мораторій на виконання смертних вироків на федеральному рівні.


 
Кримінал
Джо Байден
США
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