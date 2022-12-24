У США вирує "вибуховий циклон": без світла залишились 1,4 млн споживачів

Про це повідомляє The New York Times.

Через негоду мільйони людей мусили відмовитися від подорожей на різдвяні свята. Загалом станом на вечір п'ятниці скасовано понад 11 тис. авіарейсів.

За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

Водіям наказано прибрати автомобілі зі шляхів. Тим, хто застряг у дорозі, військові доставляють теплі ковдри.

Кілька автомагістралей на заході штату Нью-Йорк закриті. У Нью-Джерсі та інших штатах далі на південь повені призвели до збоїв у роботі транспорту.

Як зазначається, загалом знеструмлено понад 1,4 млн будинків і підприємств по всій країні, Найбільше постраждали мешканці штатів Північна Кароліна, Мен, Нью-Йорк і Вірджинія.

За інформацією видання, про значні перебої в електропостачанні також повідомляють з провінції Квебек у сусідній Канаді.

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