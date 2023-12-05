У США вважають, що Європа має можливість допомагати Україні більше, - спікер Держдепу Сайзек

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"У США також думають, що європейці мають можливість робити більше. Вони вже зробили багато, але якщо ми подивимося на економіку Євросоюзу, які можливості вона має, ясно, що Європа має відігравати велику роль у підтримці України", - зазначив спікер Держдепу США.

Сайзек наголосив, що уряд США продовжує тісні контакти з європейськими колегами з питання допомоги Україні.

"І ми очікуємо, наприклад, щоб Євросоюз виконав свою обіцянку Україні про підтримку (мається на увазі постачання мільйона снарядів, - ред.), можливо, буде затримка, тому що промисловість у Європі не так швидко розвивається і зростає, але врешті-решт європейці можуть робити більше, і США думають, що вони це робитимуть", - наголосив представник Держдепартаменту США.