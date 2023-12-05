У США вважають, що Європа має можливість допомагати Україні більше, - спікер Держдепу Сайзек
Представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек завив, що Євросоюз відіграє важливу роль у допомозі Україні, але Штати вважають, що європейські партнери можуть робити більше
Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"У США також думають, що європейці мають можливість робити більше. Вони вже зробили багато, але якщо ми подивимося на економіку Євросоюзу, які можливості вона має, ясно, що Європа має відігравати велику роль у підтримці України", - зазначив спікер Держдепу США.
Сайзек наголосив, що уряд США продовжує тісні контакти з європейськими колегами з питання допомоги Україні.
"І ми очікуємо, наприклад, щоб Євросоюз виконав свою обіцянку Україні про підтримку (мається на увазі постачання мільйона снарядів, - ред.), можливо, буде затримка, тому що промисловість у Європі не так швидко розвивається і зростає, але врешті-решт європейці можуть робити більше, і США думають, що вони це робитимуть", - наголосив представник Держдепартаменту США.
- У жовтні підтримка України від Європейського Союзу у сфері оборони сягнула €25 млрд, а загальна сума допомоги, включаючи військову, цивільну та гуманітарну, становила €85 млрд.
- 14 листопада ЄС виділив 110 млн євро на гуманітарну допомогу українцям.
- 22 листопада Європейський Союз надав Україні черговий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах макрофінансової допомоги.
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