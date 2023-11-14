ЄС виділяє 110 млн євро на гуманітарну допомогу українцям
100 мільйонів підуть на проєкти в Україні та 10 мільйонів — на підтримку українських біженців і громад у Молдові, які приймають
Про це повідомила Єврокомісія.
Це нове фінансування допоможе гуманітарним партнерам ЄС надавати такі послуги, як грошова допомога, їжа, вода, притулок, медичне обслуговування, психосоціальна підтримка та захист українців.
Загалом з лютого 2022 року ЄС надав гуманітарну допомогу на 843 мільйони євро. Це включає 785 мільйонів євро для України та 58 мільйонів євро для біженців, які втекли до сусідньої Молдови.
Євросоюз також надасть ще 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів rescEU на тлі наближення зими та ймовірних російських атак по енергетичній інфраструктурі України. Загалом через Механізм цивільного захисту ЄС в Україну відправлено понад 5 тисяч електрогенераторів. Крім того, ЄС координує пожертви від приватного сектору для доставки в Україну енергетичного обладнання.
- Норвегія 13 листопада оголосила про надання Україні €84 млн гуманітарної допомоги. Гроші мають бути спрямовані на освіту, охорону здоров'я і розмінування.
- Також Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) готує партію допомоги Україні, яка в основному включає будівельне обладнання та матеріали, зокрема, транспортери, мініекскаватори, драбини, тачки, бетономішалки та інструменти.
- 14 листопада благодійний фонд Франції Mecenat Servier виділив €8,2 млн для відновлення медичної галузі та відбудови медичних закладів України.
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