ЄС виділяє 110 млн євро на гуманітарну допомогу українцям

Про це повідомила Єврокомісія.

Це нове фінансування допоможе гуманітарним партнерам ЄС надавати такі послуги, як грошова допомога, їжа, вода, притулок, медичне обслуговування, психосоціальна підтримка та захист українців.

Загалом з лютого 2022 року ЄС надав гуманітарну допомогу на 843 мільйони євро. Це включає 785 мільйонів євро для України та 58 мільйонів євро для біженців, які втекли до сусідньої Молдови.

Євросоюз також надасть ще 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів rescEU на тлі наближення зими та ймовірних російських атак по енергетичній інфраструктурі України. Загалом через Механізм цивільного захисту ЄС в Україну відправлено понад 5 тисяч електрогенераторів. Крім того, ЄС координує пожертви від приватного сектору для доставки в Україну енергетичного обладнання.