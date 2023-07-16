Про це повідомляє CNN.

"Адміністрація президента Джо Байдена після вступу на посаду виявила, що загальні запаси боєприпасів 155, які є стандартними боєприпасами НАТО, використовуваними для артилерійських пострілів, були відносно низькими", - сказав він.

Саллівана заявляє, що адміністрація також дізналася про те, що для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці - складне завдання для країни, що доповнює війну в Україні.

"Президент Байден наказав своєму Пентагону швидко працювати над розширенням можливостей США з виробництва всіх боєприпасів, які можуть знадобитися нам у будь-який конфлікт і в будь-який час. Місяць за місяцем ми нарощуємо наші можливості з постачання боєприпасів", - наголосив радник президента США.