У США закінчуються власні боєприпаси, адже їх надають Україні, - Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Сполучених Штатів закінчуються власні запаси боєприпасів, оскільки країна надає військову допомогу Україні
Про це повідомляє CNN.
"Адміністрація президента Джо Байдена після вступу на посаду виявила, що загальні запаси боєприпасів 155, які є стандартними боєприпасами НАТО, використовуваними для артилерійських пострілів, були відносно низькими", - сказав він.
Саллівана заявляє, що адміністрація також дізналася про те, що для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці - складне завдання для країни, що доповнює війну в Україні.
"Президент Байден наказав своєму Пентагону швидко працювати над розширенням можливостей США з виробництва всіх боєприпасів, які можуть знадобитися нам у будь-який конфлікт і в будь-який час. Місяць за місяцем ми нарощуємо наші можливості з постачання боєприпасів", - наголосив радник президента США.
- Також Джейк Салліван в інтерв'ю CBS News заявив, що майбутнє України в НАТО і це не обговорюватиметься Він наголосив, що прямо зараз українці протистоять російським військам, а Захід працює над посиленням санкцій, покликаних зруйнувати оборонно-промислову базу Росії.
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