У США засудили до 22 років ув'язнення одного з організаторів штурму Капітолія

Про це повідомляє CNN.

Такий вирок 5 вересня виніс суд у Вашингтоні. Тарріо визнали винним у підбурюванні до заколоту. Цей вирок став найсуворішим покаранням серед учасників заворушень 6 січня 2021 року. Адвокати засудженого подали апеляцію.

Енріке Тарріо не був особисто у Вашингтоні 6 січня, коли тисячі прихильників експрезидента США Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу. Однак суддя наголосив, що Тарріо був "верховним лідером змови".

Слідство встановило, що він контролював дії Proud Boys під час заворушень. За даними слідства, він є "виключно впливовою фігурою" серед правих американських екстремістів.

Раніше суд виніс вироки двом іншим лідерам Proud boys: Джозеф Біггс отримав 17 років ув'язнення, а Ітан Нордін – 18 років позбавлення волі.