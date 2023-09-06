У США засудили до 22 років ув'язнення одного з організаторів штурму Капітолія
Екслідера ультраправої організації Proud Boys Енріке Тарріо засудили до 22 років ув'язнення за організацію штурму Капітолія у Вашингтоні 6 січня 2021 року
Про це повідомляє CNN.
Такий вирок 5 вересня виніс суд у Вашингтоні. Тарріо визнали винним у підбурюванні до заколоту. Цей вирок став найсуворішим покаранням серед учасників заворушень 6 січня 2021 року. Адвокати засудженого подали апеляцію.
Енріке Тарріо не був особисто у Вашингтоні 6 січня, коли тисячі прихильників експрезидента США Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу. Однак суддя наголосив, що Тарріо був "верховним лідером змови".
Слідство встановило, що він контролював дії Proud Boys під час заворушень. За даними слідства, він є "виключно впливовою фігурою" серед правих американських екстремістів.
Раніше суд виніс вироки двом іншим лідерам Proud boys: Джозеф Біггс отримав 17 років ув'язнення, а Ітан Нордін – 18 років позбавлення волі.
- 6 січня 2021 року прихильники тодішнього президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолія під час остаточного визначення результатів президентських виборів.
- 26 травня 2023 року засновника та лідера ультраправої організації Oath Keepers Стюарта Роудса засудили до 18 років ув'язнення за участь у штурмі Капітолія.
- 4 серпня Дональд Трамп постав перед судом та не визнав провину у справі про штурм Капітолія.
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