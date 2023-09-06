Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У США засудили до 22 років ув'язнення одного з організаторів штурму Капітолія

У США засудили до 22 років ув'язнення одного з організаторів штурму Капітолія

6 вересня, 2023 середа
06:44
Світ штурм капітолію

Екслідера ультраправої організації Proud Boys Енріке Тарріо засудили до 22 років ув'язнення за організацію штурму Капітолія у Вашингтоні 6 січня 2021 року

Про це повідомляє CNN

Такий вирок 5 вересня виніс суд у Вашингтоні. Тарріо визнали винним у підбурюванні до заколоту. Цей вирок став найсуворішим покаранням серед учасників заворушень 6 січня 2021 року. Адвокати засудженого подали апеляцію.

Енріке Тарріо не був особисто у Вашингтоні 6 січня, коли тисячі прихильників експрезидента США Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу. Однак суддя наголосив, що Тарріо був "верховним лідером змови". 

Слідство встановило, що він контролював дії Proud Boys під час заворушень. За даними слідства, він є "виключно впливовою фігурою" серед правих американських екстремістів. 

Раніше суд виніс вироки двом іншим лідерам Proud boys: Джозеф Біггс отримав 17 років ув'язнення, а Ітан Нордін – 18 років позбавлення волі.

  • 6 січня 2021 року прихильники тодішнього президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолія під час остаточного визначення результатів президентських виборів.
  • 26 травня 2023 року засновника та лідера ультраправої організації Oath Keepers Стюарта Роудса засудили до 18 років ув'язнення за участь у штурмі Капітолія.
  • 4 серпня Дональд Трамп постав перед судом та не визнав провину у справі про штурм Капітолія. 

 
Кримінал
Дональд Трамп
США
Читайте також:
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
5 вересня, 2023 вiвторок
Стало відомо, скільки отримав російський пілот, який втік в Україну на Мі-8
Ердоган, Путін, Туреччина, Росія, РФ, світ, зерно
5 вересня, 2023 вiвторок
Ердоган після розмови з Путіном: Немає жодної обнадійливої перспективи миру в Україні
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Автор Андрій Яніцький
4 вересня, 2023 понедiлок
Кінець епохи одних олігархів, початок епохи інших
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 вересня
06:59
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ атакувала Київ ракетами та обстріляла Одещину "шахедами"
06:46
повінь
Велика повінь накрила Туреччину, Болгарію та Грецію: щонайменше 5 загиблих
06:15
ЧВК Вагнер
Британія планує визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
05:34
ЗСУ
Сили оборони продовжують успішний наступ у Запорізькій області, - ISW
04:30
ФК Рух
"Рух" дізнався суперника на стартовий раунд юнацької Ліги УЄФА
03:27
паспорт РФ
Росіяни поставили ультиматум жителям тимчасово окупованої Донеччини: усе через мобілізацію
01:54
Віталій Буяльський
У "Динамо" обрали нового капітана, - ЗМІ
01:41
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 вересня
01:20
Збірна України з волейболу
Україна вийшла у плей-офф ЧЄ з волейболу
00:40
геноцид рф вбивство
Омбудсман відповів на заяву ООН про брак доказів геноциду в Україні
00:12
Окупанти
Росіяни обстріляли з артилерії місто та село на Донеччині: поранено п'ять людей
2023, вiвторок
5 вересня
23:58
На фото: військові та Володимир Зеленський
Зеленський підсумував поїздку на фронт: окреслили з військовими пріоритети щодо зброї
23:37
МЗС РФ
МЗС РФ вимагає пояснень від Вірменії щодо ратифікації Римського статуту
23:34
Олександр Новіков
НАЗК відреагувало на ухвалені поправки до закону про декларування: вимагатиме вето президента
23:12
Ентоні Блінкен у Києві
Держдеп не підтвердив інформацію ЗМІ про візит Блінкена в Україну
22:54
Володимир Борисенко
Мер Борисполя вступив до лав ЗСУ
22:43
Румунія, безпілотник, війна з РФ
OSINT-аналітики встановили точне місце падіння російського дрона на території Румунії
22:40
Очільник МОН Оксен Лісовий
"Нечесний спосіб уникнути мобілізації": міністр Лісовий підтримав скасування відстрочки для деяких студентів
22:14
Німеччина солдат армія
Уряд Німеччини оприлюднив черговий пакет допомоги Україні
22:06
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: "вибори" в окупації потрібні РФ для подальшого примусового призову
21:52
Кім Чен Ин та Путін
У США відреагували на активізацію переговорів РФ та КНДР щодо військової співпраці
21:41
Ольга Стефанішина
Стефанішина озвучила терміни готовності України до вступу у ЄС та НАТО
21:30
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Путін
Журналіст Цимбалюк: Ердоган був в Путіна як посланець Заходу
21:30
ЗСУ війна
"Створить багато клопоту для росіян": у ЗСУ пояснили, що дасть деокупація Кліщіївки під Бахмутом
21:12
Масова бійка
У Шотландії напали на підлітків-біженців з України: поліція почала розслідування
21:11
Аналітика
Сергій Згурець
На півдні зросла кількість напрямків, де ЗСУ здійснюють тиск на ворога по лінії оборони. Колонка Сергія Згурця
20:54
ЗСУ
ЗСУ за добу уразили 12 артзасобів та склад боєприпасів противника, — Генштаб
20:42
Буданов і Пишний представили пам'ятну монету від НБУ до Дня воєнної розвідки
20:37
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
Стало відомо, скільки отримав російський пілот, який втік в Україну на Мі-8
20:34
російська пропаганда
В іспаномовному Telegram шириться пропаганда, що РФ не перемогла Україну, бо Путін "не хоче вбивати християн"
20:32
Павло Кириленко
Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА
20:30
Ексклюзив
контрафактні цигарки
Контрабанда цигарок в Україні наразі в 7-9 разів більша, ніж за Януковича, - нардеп Железняк
20:25
Оновлено
Рустем Умєров
Комітет Ради підтримав призначення Умєрова міністром оборони
20:23
на фото: понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем
Бійці 92-ї ОШБр знищили ворожої техніки на $900 тис. за допомогою дронів
20:14
На фото: гурт The Beatles
У США понад сотню рідкісних речей The Beatles продадуть з аукціону: за них сподіваються отримати понад $6 млн
20:14
Оновлено
Володимир Путін
Путін назвав єврейське походження Зеленського "прикриттям героїзації нацизму". В Україні відреагували
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 559 дня війни: успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку та неймовірний результат українського агроекспорту у серпні
19:56
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії заявив, що на території країни не падали російські дрони
19:41
опалення
На Херсонщині 42 тис. домогосподарств потребують палива, щоби перезимувати, - ОВА
19:31
На фото: Марія Воронцова
Наукові роботи доньки Путіна продовжують публікувати в США і Швейцарії, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV