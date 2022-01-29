У США затримали чоловіка, який планував замах на Байдена

Про це повідомляє видання The Daily Beast.

Чоловіка затримали під час поїздки зі штату Канзас до міста Гейгерстаун у штаті Меріленд.

Під час затримання Мерріман заявив, що "відрубати голову змії в серці нації" йому наказав Бог.

Зловмисник повідомив правоохоронцям, що "мусить передати послання президенту Байдену та порадити йому повернутися до Бога, або піти до пекла, тому що людям набрид розкол в країні".

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