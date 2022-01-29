У США затримали чоловіка, який планував замах на Байдена
У штаті Канзас затримали Скотта Меррімана, який планував вбити президента Сполучених Штатів Джо Байдена
Про це повідомляє видання The Daily Beast.
Чоловіка затримали під час поїздки зі штату Канзас до міста Гейгерстаун у штаті Меріленд.
Під час затримання Мерріман заявив, що "відрубати голову змії в серці нації" йому наказав Бог.
Зловмисник повідомив правоохоронцям, що "мусить передати послання президенту Байдену та порадити йому повернутися до Бога, або піти до пекла, тому що людям набрид розкол в країні".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе