У США затримали нафтовий танкер, який прямував з Росії до Нью-Орлеана

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Танкер Daytona належить грецькому судновласнику і був зафрахтований компанією Vitol, яка базується в Швейцарії. Він на початку червня відплив з вантажем із російського Таманського півострова в Чорному морі, а до Нового Орлеана планував прибути в неділю.

"Vitol веде свій бізнес у повній відповідності з усіма відповідними законами та нормативними актами, включаючи санкції", – надав коментар електронною поштою представник компанії, відмовившись від подальших коментарів. Згідно з даними Kpler (платформи відстеження товарних потоків) вантаж на Daytona має російське походження, пише The Wall Street Journal.

У березні США ввели нафтове ембарго проти Росії, заборонивши імпорт сирвини, нафтового палива, скрапленого газу та вугілля з країни.

Нагадаємо, 7 червня Reuters повідомив, що Росія на тлі ембарго ЄС збільшила продаж нафти азійським клієнтам на 20%.

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