У США затримали нафтовий танкер, який прямував з Росії до Нью-Орлеана
Влада США зупинила корабель, який прямував із Росії до Луїзіани з вантажем палива
Про це повідомляє The Wall Street Journal.Танкер Daytona належить грецькому судновласнику і був зафрахтований компанією Vitol, яка базується в Швейцарії. Він на початку червня відплив з вантажем із російського Таманського півострова в Чорному морі, а до Нового Орлеана планував прибути в неділю.
"Vitol веде свій бізнес у повній відповідності з усіма відповідними законами та нормативними актами, включаючи санкції", – надав коментар електронною поштою представник компанії, відмовившись від подальших коментарів. Згідно з даними Kpler (платформи відстеження товарних потоків) вантаж на Daytona має російське походження, пише The Wall Street Journal.
У березні США ввели нафтове ембарго проти Росії, заборонивши імпорт сирвини, нафтового палива, скрапленого газу та вугілля з країни.
- Нагадаємо, 7 червня Reuters повідомив, що Росія на тлі ембарго ЄС збільшила продаж нафти азійським клієнтам на 20%.
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