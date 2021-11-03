У США заявили про продовження зміцнення енергетичної безпеки України
У Держдепі Сполучених Штатів Америки заявили, що й надалі зміцнюватимуть енергобезпеку України, у тому числі, шляхом зменшення ризиків від Nord Stream 2
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за підсумками зустрічі в вівторок держсекретаря США Ентоні Блінкена й президента України Володимира Зеленського.
"Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України. Він привітав кроки України щодо подолання корупції та підкреслив, що разом із союзниками й партнерами США продовжать зміцнювати енергетичну безпеку України, у тому числі шляхом зменшення ризиків, пов’язаних із газопроводом Nord Stream 2", - йдеться в повідомленні.
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