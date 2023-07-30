У США зменшилась оборонна база, але ресурси для допомоги Україні є, - посол Болтон
Радник з питань національної безпеки 45-го президента США, посол Джон Болтон повідомив, що країні потрібно відновлювати оборонну базу, проте ресурси для допомоги Україні не вичерпалися
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо.
Болтон сказав, США мають ресурси для допомоги Україні, проте, згідно з публічними даними, країна вже поставила близько 40% від загального арсеналу протитанкових ракет Javelin.
"Це свідчить про те, що нам прийдеться добре попрацювати, аби відновити нашу оборонну базу, порівняно з тим, якою вона була за часів холодної війни. Коли розпався Радянський Союз, люди казали, що це кінець історії. Ми маємо мирні дивіденди, але нам хронічно не вистачає бюджетних коштів на оборону", - розповів він.
Посол Болтон підкреслив, що він прагне попередити громадян про таку проблему і виправити припущені помилки.
"Тому я волію попередити про таку проблему, аби вона стала зараз зрозумілою для наших громадян. Це дає нам час виправити помилки, яких ми припустилися, а також продовжувати постачати зброю Україні, а за потреби - Тайваню чи іншим країнам, які можуть потребувати допомоги", - наголосив він.
Відповідаючи на питання про можливість припинення чи обмеження підтримки України у разі обрання президентом Трампа, Болтон зазначив, що така ймовірність є.
"Звичайно є така ймовірність, і про це варто турбуватися. Послухайте, також дуже навіть ймовірно, що він спробує вивести Сполучені Штати з НАТО, що матиме колосальні наслідки. Тому, на мій погляд, як республіканця в США, важливо, щоб його не висунули від нашої партії, тим самим усунувши ризик того, що він може стати президентом у листопаді наступного року", - додав він.
- 25 липня США оголосили про новий пакет допомоги для України на $400 млн. До нього увійдуть боєприпаси для NASAMS та HIMARS, авіаракети Hydra-70 та зенітки Stinger.
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