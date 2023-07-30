Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо.

Болтон сказав, США мають ресурси для допомоги Україні, проте, згідно з публічними даними, країна вже поставила близько 40% від загального арсеналу протитанкових ракет Javelin.

"Це свідчить про те, що нам прийдеться добре попрацювати, аби відновити нашу оборонну базу, порівняно з тим, якою вона була за часів холодної війни. Коли розпався Радянський Союз, люди казали, що це кінець історії. Ми маємо мирні дивіденди, але нам хронічно не вистачає бюджетних коштів на оборону", - розповів він.

Посол Болтон підкреслив, що він прагне попередити громадян про таку проблему і виправити припущені помилки.

"Тому я волію попередити про таку проблему, аби вона стала зараз зрозумілою для наших громадян. Це дає нам час виправити помилки, яких ми припустилися, а також продовжувати постачати зброю Україні, а за потреби - Тайваню чи іншим країнам, які можуть потребувати допомоги", - наголосив він.

Відповідаючи на питання про можливість припинення чи обмеження підтримки України у разі обрання президентом Трампа, Болтон зазначив, що така ймовірність є.

"Звичайно є така ймовірність, і про це варто турбуватися. Послухайте, також дуже навіть ймовірно, що він спробує вивести Сполучені Штати з НАТО, що матиме колосальні наслідки. Тому, на мій погляд, як республіканця в США, важливо, щоб його не висунули від нашої партії, тим самим усунувши ризик того, що він може стати президентом у листопаді наступного року", - додав він.