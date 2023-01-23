Слова Майєра-Ландрута цитує турецька агенція Anadolu.

Він зокрема зазначив, що на захід, де обговорюватимуться "геополітичні та економічні наслідки" війни Росії проти України, будуть запрошені представники Києва та Стамбула.

"Це – також спосіб висловити нашу підтримку Україні. 24 лютого минулого року, початок російської агресії, став вирішальним моментом в європейській історії. Європейська історія – це наша спільна географія", – сказав посол ЄС журналістам.

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"Часто говорять, що 11 вересня стало переломним моментом в історії американської безпеки. 24 лютого 2022 року, я б сказав, є подібною важливою ситуацією для європейської безпеки. На нашому континенті йде війна, жорстока велика війна, війна з наслідками далеко за межами європейського континенту", – додав він.

Раніше турецьке видання Hurriyet повідомило, що Ердоган запропонував Зеленському посередництво у перемовинах із Путіним.

20 січня Зеленський обговорив із Ердоганом поширення "зернової ініціативи" на інші порти України.

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