У Стамбулі пройде саміт про війну в Україні перед річницею вторгнення РФ, - представництво ЄС у Туреччині
Голова представництва ЄС у Туреччині Ніколаус Майєр-Ландрут у понеділок, 23 січня, оголосив, що 22 лютого в Стамбулі відбудеться великий саміт з нагоди річниці активної фази російсько-української війни
Слова Майєра-Ландрута цитує турецька агенція Anadolu.
Він зокрема зазначив, що на захід, де обговорюватимуться "геополітичні та економічні наслідки" війни Росії проти України, будуть запрошені представники Києва та Стамбула.
"Це – також спосіб висловити нашу підтримку Україні. 24 лютого минулого року, початок російської агресії, став вирішальним моментом в європейській історії. Європейська історія – це наша спільна географія", – сказав посол ЄС журналістам.
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"Часто говорять, що 11 вересня стало переломним моментом в історії американської безпеки. 24 лютого 2022 року, я б сказав, є подібною важливою ситуацією для європейської безпеки. На нашому континенті йде війна, жорстока велика війна, війна з наслідками далеко за межами європейського континенту", – додав він.
- Раніше турецьке видання Hurriyet повідомило, що Ердоган запропонував Зеленському посередництво у перемовинах із Путіним.
- 20 січня Зеленський обговорив із Ердоганом поширення "зернової ініціативи" на інші порти України.
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