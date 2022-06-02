У Стамбулі скасували виступ піаністки Лисиці через її підтримку війни РФ проти України
У Стамбулі скасовано виступ піаністки Валентини Лисиці, яка підтримала РФ у війні проти України й отримала громадянство невизнаної республіки
Про це повідомив Надвзичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар у фейсбуці.
"Виступ так званої артистки Валентини Лисиці у Стамбулі скасовано. Щойно отримав офіційного листа від турецької сторони. Ця особа, яка публічно набула псевдогромадянство однієї із окупованих територій України, нещодавно зіграла "концерт" в Маріополі на тлі обстрілів Азовсталі та відкрито підтримує Росію у війні проти України, не буде представлена на пристижних музичних заходах в Туреччині", - наголосив він.
Крім того, Василь Боднар зауважив, що в цьому випадку культура не може бути поза політикою чи війною, оскільки російські окупанти використовують її для пропаганди та виправдання власних злочинів.
- 31 травня в Києві анонсували та скасували захід з російською пропагандисткою Овсянніковою, яка закликала зняти санкції з РФ.
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