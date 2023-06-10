У Стамбулі вилучили рекордну партію фальшивих доларів
Під час операції, організованої командуванням жандармерії провінції Стамбул, було вилучено 1 мільярд фальшивих доларів, якій планували вивезти до Африки
Це найбільша кількість фальшивих грошей, яка була одноразово вилучена за всю історію сучасної Туреччини, повідомляє NTV.
“Підрозділи командуванням жандармерії провінції Стамбул були проінформовані про те, що мережа, в якій більшість іноземні громадяни, готується друкувати фальшиві долари для африканських країн.
Серед підозрюваних, яких було затримано під час завантаження фальшивої валюти на складі, три громадяни Швеції, по одному – Великої Британії та Гани.
Вказується, що під час обшуків на складі було вилучено 10 мільйонів штук фальшивих грошей номіналом 100 доларів на загальну суму 1 мільярд доларів, розміщених у вантажних ящиках для вивезення в країни Африки.
Телеканал вказує, що це найбільша кількість фальшивих грошей, яка була вилучена за один раз упродовж усієї історії сучасної Туреччини.
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