У Стамбулі заблоковано судноплавство протокою Босфор
У Туреччині через технічні проблеми контейнеровозу Medkon MRA було заблоковано судноплавство протокою Босфор
Про це повідомляє Anadolu.
До блокування Босфору призвели технічні проблеми в машинному відділенні 102-метрового контейнеровозу Medkon MRA.
Судно, що прямувало з Чорного моря в Мармурове, кинуло якір посеред протоки, звернувшись за допомогою до управління берегової охорони Туреччини.
До судна, яке перекрило рух спрямовані буксир Kurtarma-7 та катер KEGM-3.
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