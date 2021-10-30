У Стамбулі заблоковано судноплавство протокою Босфор

Про це повідомляє Anadolu.

До блокування Босфору призвели технічні проблеми в машинному відділенні 102-метрового контейнеровозу Medkon MRA.

Судно, що прямувало з Чорного моря в Мармурове, кинуло якір посеред протоки, звернувшись за допомогою до управління берегової охорони Туреччини.

До судна, яке перекрило рух спрямовані буксир Kurtarma-7 та катер KEGM-3.

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