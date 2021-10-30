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У Стамбулі заблоковано судноплавство протокою Босфор

30 жовтня, 2021 субота
18:29
Світ Босфор

У Туреччині через технічні проблеми контейнеровозу Medkon MRA було заблоковано судноплавство протокою Босфор

Про це повідомляє Anadolu.   

До блокування Босфору призвели технічні проблеми в машинному відділенні 102-метрового контейнеровозу Medkon MRA.

Судно, що прямувало з Чорного моря в Мармурове, кинуло якір посеред протоки, звернувшись за допомогою до управління берегової охорони Туреччини.

До судна, яке перекрило рух спрямовані буксир Kurtarma-7 та катер KEGM-3. 

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Туреччина
Стамбул
Босфор
судноплавство
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