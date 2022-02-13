У Станиці Луганській стався вибух у кафе, постраждало 12 людей
У селищі Станиця Луганська, Луганської області, внаслідок вибуху в кафе постраждало 12 людей
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вибух стався у суботу ввечері. Внаслідок інциденту постраждали 12 людей, більшість із яких потребувала госпіталізації.
"12 лютого в 17:46 у смт Станиця Луганська у кафе "Мрія" стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, у результаті чого постраждали 12 людей, з яких 8 осіб госпіталізовано до лікарні та 4 особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники о 21:52 ліквідували пожежу на площі 160 кв. м.
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