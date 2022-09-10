У статті Залужного та Забродського є ще два автори, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мої відчуття, як експерта, що у статті генералів Залужного та Забродського є ще два автори – це генерал Ллойд Остін та генерал Марк Міллі, які спільно працювали над усіма документами. І ця стаття покликана була допомогти саме їм у внутрішній американській боротьбі. Тож, це заява чотирьох генералів, двох українських і двох американських, про цілі союзників - США, України й Великої Британії", - зауважив Піонтковський.

За словами політолога, союзники України мають намір перемогти Росію у цій війні.

"8 вересня розгорталися історичні події - це і ключове засідання Рамштайна, де нарешті подолали спротив у американській адміністрації про надання далекобійних ракет HIMARS та ATACMS, і символічний візит Блінкена до Києва, і нарада, яку Байден проводив зі своїми союзниками щодо допомоги Україні. Америка повинна озброїти Україну сьогодні, поки ще не пізно. Ціль США у війні – перемога України, повне відновлення її територіальної цілісності та послаблення Росії до такого рівня, щоб вона ніколи не змогла повторити таку агресію", - додав Піонтковський.

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