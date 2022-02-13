У столичному Протасовому Яру дві автівки "зустрілися" зі стовпами. На одному й тому ж самому місці

Спершу там потрапило в аварію таксі, а потім на тому ж місці учасником автопригоди став Volkswagen. Є постраждалі, розповідають ВартовіЕспресо.



Як вдалося дізнатися. автомобіль Kia Rio служби таксі рухався вулицею Протасів Яр у напрямку вулиці Грінченка. На спуску, ймовірно через слизьке дорожнє покриття, водій не впорався з керуванням і влетів у стовп. Внаслідок ДТП госпіталізували пасажирку таксі.



Через декілька хвилин автомобіль Volkswagen Caddy, проїжджаючи ту ділянку дороги, певно, хотів об'їхати аварію по "зустрічці", однак його теж занесло на слизькій дорозі і він влетів у стовп на протилежній частині дороги.



У цій аварії постраждав водій Volkswagen Caddy, його, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.



Внаслідок аварій рух ускладнено в обидва напрямки.



На місці працює слідчо-оперативна група, яка і буде з'ясовувати механізм обох аварій.







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