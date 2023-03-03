Про це повідомили в управлінні поліції Чорногорії.

Близько 11:45 біля входу в будівлю Головного суду Чорногорії чоловік підірвав ручну гранату. Унаслідок цього п'ятеро людей зазнали поранень, одна людина загинула.

Представник поліції у коментарі Radio Slobodna Evropa підтвердив інформацію про п'ятьох поранених. Він також уточнив, що загиблим виявився 40-річний чоловік. Імовірно, він загинув після того, як привів у дію вибуховий пристрій.

"Швидше за все, коли він увійшов до будівлі Головного суду, він активував вибуховий пристрій більшої руйнівної сили", - сказав представник поліції.