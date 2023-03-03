У столиці Чорногорії біля будівлі суду чоловік підірвав гранату: загинула людина, ще п'ятеро поранені
У п'ятницю, 3 березня, столиці Чорногорії Подгориці чоловік біля входу у будівлю суду підірвав гранату, унаслідок чого загинула людина, п'ятеро зазнали поранень
Про це повідомили в управлінні поліції Чорногорії.
Близько 11:45 біля входу в будівлю Головного суду Чорногорії чоловік підірвав ручну гранату. Унаслідок цього п'ятеро людей зазнали поранень, одна людина загинула.
Представник поліції у коментарі Radio Slobodna Evropa підтвердив інформацію про п'ятьох поранених. Він також уточнив, що загиблим виявився 40-річний чоловік. Імовірно, він загинув після того, як привів у дію вибуховий пристрій.
"Швидше за все, коли він увійшов до будівлі Головного суду, він активував вибуховий пристрій більшої руйнівної сили", - сказав представник поліції.
- 29 вересня 2022 року влада Чорногорії розпочала розслідування за звинуваченням у шпигунстві, зокрема підозрюють шість російських дипломатів та 30 громадян Росії.
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