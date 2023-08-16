У столиці Лівії відбулося збройне зіткнення угруповань: 27 загиблих, понад 100 поранених
Між спеціальними силами стримування та 444-ою бригадою сталося зіткнення у столиці Лівії Тріполі. Унаслідок цього 27 людей загинуло та понад 100 отримали поранення
Про це інформує Reuters.
У вівторок, 15 серпня, бої у Тріполі стали найжорстокішим зіткненням у місті цього року, пише видання.
Бойові дії спровокувало затримання ввечері в понеділок однією стороною іншого угруповання, а після його звільнення зіткнення припинилися.
В агентстві охорони здоров'я повідомили, що у наслідок цього 27 людей було вбито і понад 100 отримали поранення. Водночас вони не уточнили, йдеться лише про представників озброєних угруповань чи також про цивільних.
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