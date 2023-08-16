Про це інформує Reuters.

У вівторок, 15 серпня, бої у Тріполі стали найжорстокішим зіткненням у місті цього року, пише видання.

Бойові дії спровокувало затримання ввечері в понеділок однією стороною іншого угруповання, а після його звільнення зіткнення припинилися.

В агентстві охорони здоров'я повідомили, що у наслідок цього 27 людей було вбито і понад 100 отримали поранення. Водночас вони не уточнили, йдеться лише про представників озброєних угруповань чи також про цивільних.