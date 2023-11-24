У столиці тимчасово заборонили створювати нові мурали
У Києві з 23 листопада тимчасово заборонили створювати нові мурали. Наказ буде діяти до моменту затвердження Київською міською радою прозорого механізму погодження ескізів монументальних розписів
Про це повідомляє Київська міська рада.
Таке рішення було прийнято 23 листопада на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання 75 депутатами.
Як зазначила депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба, чинне законодавство України та нормативні документи місцевих рад наразі детально не врегульовують питання погодження відповідними органами створення муралів на будівлях.
"З публічних джерел відомо про збільшення випадків порушення правил благоустрою та створення у місті Києві муралів без погодження відповідними органами та мешканцями будинків. Також усе частіше виникає суспільний резонанс у зв’язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову", - сказала Євгенія Кулеба.
Зазначається, що процес погодження ескізів буде включати експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та отримання інших, передбачених законодавством дозволів та погоджень.
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На території столичного ГМЦ з’явився 3D стінопис, присвячений роботі гідрометеорологів та українським захисникам. Мурал показує важливість прогнозування погоди для безпеки та моніторингу ситуації в зоні конфлікту.
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