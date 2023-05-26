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Анонс

У столиці триває Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO"

26 травня, 2023 п'ятниця
09:35
Суспільство Безпековий форум

У столиці о 10:00 розпочинається другий день роботи 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, організованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну"

Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО: "Досить зволікань. Жодних альтернатив. Україна має стати членом НАТО".

У Форумі беруть участь відомі міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

До учасників Форуму і всієї України звертаються 43-й президент США Джордж Буш-молодший, прем’єр-міністр Великої Британії у 2019-22 роках Борис Джонсон, прем’єр-міністр Австралії у 2013-15 роках Ентоні Ебботт, заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, помічниця Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже, президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям, американський філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

Програма Форуму.

Серед учасників Форуму – Нобелівська лауреатка миру 2022 року Олександра Матвійчук, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, глава Координаційної Ради Білорусі Святлана Ціхановська, верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках генерал Веслі Кларк, постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках генерал Девід Петреус, посол США в Росії у 2011-14 роках Майкл Макфол.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Партнери Форуму: Атлантична Рада, Центр інформації та документації НАТО, Національний демократичний інститут, Український жіночий конгрес, Фонд Фрідріха Еберта, "Євроатлантичний курс".

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