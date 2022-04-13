У столиці відновлюють роботу майже тисяча закладів з продажу продовольчих товарів, 35 ринків та майже 460 кав’ярень, - Кличко

Про це повідомляється на офіційному порталі КМДА з посиланням на пряму мову міського голови Києва Віталія Кличка у етері загальнонаціонального об’єднаного телемарафону.

"У столиці поступово відновлює роботу бізнес, зокрема, працюють магазини, ринки. Наприклад, на сьогодні у місті працюють майже тисяча закладів з продажу продовольчих товарів, понад 160 точок продажу "Київхліб". Працюють 35 ринків, майже 460 кав’ярень. Відновлюють роботу студії краси, СТО та магазини з продажу одягу. Крім того, протягом тижня у столиці проводять близько 10 міні-ярмарок", – сказав Кличко.

Він також нагадав киянам, що ознайомитися з переліком відчинених закладів можна на мапі у застосунку "Київ Цифровий".

Також, мер наголосив, що Київ підтримує місцевий бізнес та надає йому пільги.

Зокрема для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків плата за договорами зменшена до символічної 1 гривні.

Також сплата пайової участі для них становить 50% від існуючої. Також бізнес, що працює на комунальних площах, звільнили від сплати за оренду.

"Ми підтримуємо середній бізнес, адже розуміємо, що він переживає сьогодні дуже складні часи. І потрібно допомагати, щоб люди мали роботу, щоб економіка працювала", – додав Кличко.

Нагадаємо, що станом на 9 квітня у Києві працювало понад 900 продовольчих магазинів і близько 460 кав'ярень



