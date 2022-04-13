У столиці відновлюють роботу майже тисяча закладів з продажу продовольчих товарів, 35 ринків та майже 460 кав’ярень, - Кличко
У Києві бізнес поновлює роботу: станом на 13 квітня майже тисяча закладів з продажу продовольчих товарів, 35 ринків та майже 460 кав’ярень повертаються до свого звичайного режиму
Про це повідомляється на офіційному порталі КМДА з посиланням на пряму мову міського голови Києва Віталія Кличка у етері загальнонаціонального об’єднаного телемарафону.
"У столиці поступово відновлює роботу бізнес, зокрема, працюють магазини, ринки. Наприклад, на сьогодні у місті працюють майже тисяча закладів з продажу продовольчих товарів, понад 160 точок продажу "Київхліб". Працюють 35 ринків, майже 460 кав’ярень. Відновлюють роботу студії краси, СТО та магазини з продажу одягу. Крім того, протягом тижня у столиці проводять близько 10 міні-ярмарок", – сказав Кличко.
Він також нагадав киянам, що ознайомитися з переліком відчинених закладів можна на мапі у застосунку "Київ Цифровий".
Також, мер наголосив, що Київ підтримує місцевий бізнес та надає йому пільги.
Зокрема для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків плата за договорами зменшена до символічної 1 гривні.
Також сплата пайової участі для них становить 50% від існуючої. Також бізнес, що працює на комунальних площах, звільнили від сплати за оренду.
"Ми підтримуємо середній бізнес, адже розуміємо, що він переживає сьогодні дуже складні часи. І потрібно допомагати, щоб люди мали роботу, щоб економіка працювала", – додав Кличко.
- Нагадаємо, що станом на 9 квітня у Києві працювало понад 900 продовольчих магазинів і близько 460 кав'ярень
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе