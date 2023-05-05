Про це Віталій Кличко написав у telegram.

"Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який на моє запрошення приїхав в українську столицю, започаткували "Алею друзів Києва" на Володимирській гірці. І висадили сьогодні два перші дерева – платани іспанські. Брюссель вважається столицею Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Європейським Союзом. І дуже символічно, що першим до висадки дерев у новій алеї приєднався саме мер Брюсселя. Ці дерева – символ нашої дружби та перемоги України та демократичного світу над варварською Росією", – зазначив Кличко.

Він подякував місцевій владі Брюсселя та уряду Бельгії за солідарність з українським народом.