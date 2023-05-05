У столиці за участі мера Брюсселя започаткували Алею друзів Києва
Мер Києва Віталій Кличко та мер Брюсселя Філіп Клоз відкрили Алею друзів Києва" на Володимирській гірці в центрі української столиці, висадивши там два перші дерева
Про це Віталій Кличко написав у telegram.
"Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який на моє запрошення приїхав в українську столицю, започаткували "Алею друзів Києва" на Володимирській гірці. І висадили сьогодні два перші дерева – платани іспанські. Брюссель вважається столицею Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Європейським Союзом. І дуже символічно, що першим до висадки дерев у новій алеї приєднався саме мер Брюсселя. Ці дерева – символ нашої дружби та перемоги України та демократичного світу над варварською Росією", – зазначив Кличко.
Він подякував місцевій владі Брюсселя та уряду Бельгії за солідарність з українським народом.
- До Києва із візитом прибув міський голова Брюсселя Філіп Кроз. Він передав для столичних медичних закладів два автомобілі швидкої допомоги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе