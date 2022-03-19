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Головна війна з Росією У Сумах росіяни розстріляли авто, загинула 20-річна дівчина

У Сумах росіяни розстріляли авто, загинула 20-річна дівчина

19 березня, 2022 субота
17:50
війна з Росією

Прокуратура Сумської області розпочала справу за фактом обстрілу окупантами автівки, в якій їхали 20-річна дівчина і 21-річний хлопець

Про це повідомила пресслужба відомства.

Відкрито справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 березня 2022 року російські військові, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в’їзді в м. Суми обстріляли автівку.

"Несумісні з життям поранення отримала 20-річна дівчина. 21-річний хлопець наразі у лікарні з вогнепальним пораненням", - йдеться у повідомленні.
 

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розстріл
Суми
російські війська
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