У Сумах росіяни розстріляли авто, загинула 20-річна дівчина

Про це повідомила пресслужба відомства.



Відкрито справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 17 березня 2022 року російські військові, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в’їзді в м. Суми обстріляли автівку.



"Несумісні з життям поранення отримала 20-річна дівчина. 21-річний хлопець наразі у лікарні з вогнепальним пораненням", - йдеться у повідомленні.



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