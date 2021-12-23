У Сумах відновлять архітектурну пам'ятку XIX ст. садибу родини Харитоненків

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Комплекс садиби Харитоненків може стати перлиною для Сум. Об'єкт знаходиться на реконструкції вже довгий час. Настав час перетворити його на осередок культурного життя і туристичний магніт для цілого регіону", - сказала заступниця міністра культури Катерина Чуєва.







Як повідомляє пресслужба, будівлі не використовують ще з 90-х років XX ст. Комплекс належав Міністерству освіти та науки, зараз працюють над тим, щоб передати його до Мінкульту.



"Після переходу Комплексу садиби Харитоненків до МКІП оперативне управління об'єктом буде передане Національному заповіднику "Глухів". Заповідник має провести належну інвентаризацію майна комплексу, визначити його вартість, провести індексацію основних фондів, а також укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури", - йдеться у повідомленні.







Довідка: Харитоненки - відомий рід українських купців, промисловців і меценатів. Родоначальником "цукрового королівства" родини був Іван Герасимович, який став одним із найвпливовіших цукрозаводчиків та великих землевласників Російської імперії у XIX ст. Він та його єдиний син вкладали кошти у розбудову українських міст.

