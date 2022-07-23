Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"У Сумській громаді протягом години буде чутно вибухи, працюватимуть вибухотехніки ДСНС.

Знищення боєприпасів", - попередив він.

Уранці 23 липня на Сумщині окупанти обстріляли чотири громади з артилерії, мінометів і гранатометів.

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