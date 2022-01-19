У сутичках біля Печерського суду постраждали дві особи, - поліція
У середу, 19 січня, під час мітингу на підтримку Петра Порошенка під Печерським судом Києва сталася штовханина, внаслідок якої постраждав поліцейський та учасник акції
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"Інформуємо, що внаслідок штовханини, яка відбулася у результаті невиконання вимог правоохоронців постраждав один поліцейський. Також із повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції", - йдеться у повідомленні.
Пресслужба передає, що на цей момент затриманих чи доставлених до управління поліції немає. У зв'язку із масовим зібранням громадян біля Печерського суду правоохоронні органи посилили охорону і закликають громадян не влаштовувати провокації.
- Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
- Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.
- 19 січня Печерський райсуд Києва обрав, лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.
- Після засідання Порошенко виступив перед мітингом його прихильників. Мітинг вирушив з-під Печерського суду до будівлі Офісу президента
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