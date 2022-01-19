У сутичках біля Печерського суду постраждали дві особи, - поліція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Інформуємо, що внаслідок штовханини, яка відбулася у результаті невиконання вимог правоохоронців постраждав один поліцейський. Також із повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба передає, що на цей момент затриманих чи доставлених до управління поліції немає. У зв'язку із масовим зібранням громадян біля Печерського суду правоохоронні органи посилили охорону і закликають громадян не влаштовувати провокації.



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