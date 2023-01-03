У Сватовому на Луганщині підірвали склад боєприпасів армії РФ, - Стратком ЗСУ
У тимчасово окупованому Сватовому Луганської області вибухнув склад із боєкомплектом, який росіяни звозили два тижні
Про це повідомляє Департамент стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК (боєкомплекти, - ред) майже 2 тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість уралів, які заїжджають на базу", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у новорічну ніч ЗСУ вдарили з HIMARS по казармі окупантів в Макіївці.
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